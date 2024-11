VERSO AVELLINO-CATANIA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

In occasione del match che i rossazzurri disputeranno questo pomeriggio contro l’Avellino allo stadio “Partenio-Lombardi”, le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive, con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 1.81 e 1.91; la “X” tra 3.00 e 3.20; il “2” tra 3.80 e 4.15.

Lo scenario è quello di un confronto che, sulla carta, vede l’Avellino avere maggiori probabilità di vittoria rispetto al Catania, potendo sfruttare il vantaggio di giocare tra le mura amiche e tenendo conto delle numerose defezioni in casa etnea. La possibilità che il match termini in parità non è comunque trascurabile, più difficile ma non impossibile che siano i rossazzurri a riuscire a spuntarla.

Il Catania cerca di dare continuità al successo nel derby siciliano col Trapani inseguendo un successo che, fuori casa, manca dal 6 ottobre quando piegò per 1-3 la resistenza della Casertana. Dall’altra parte l’Avellino viene da 2 punti conquistati nelle ultime tre gare ed è alla ricerca della vittoria, mancante dalla fine del mese di ottobre (2-1 a Trapani). Entrambe le squadre puntano alle zone alte della classifica.

