BREVE: “Catania e Potenza due squadre in salute. Ultime gare del 2024 decisive per il futuro di alcuni rossazzurri”

Riportiamo una serie di considerazioni di Carlo Breve, allenatore ed opinionista, ai microfoni di Telecolor nel corso di ‘Preview’ quando si avvicina il confronto interno con il Potenza:

“Si incontrano due squadre in salute, che stanno bene fisicamente e mentalmente, con organici davvero importanti. Per il Catania è fondamentale agguantare sei punti in queste due partite, non ci nascondiamo. Lo sanno benissimo Toscano ed i calciatori, per avere a fine anno una classifica che possa essere un pò più corta avvicinandosi il Catania al Benevento. Toscano ha vissuto tante partite importanti, sa come gestire determinate pressioni e secondo me ha scelto giocatori che siano in grado di sapere gestire determiante tensioni, perchè a Catania si viene per vincere“.

“Raimo è un giocatore perfetto per un allenatore perchè quando sta fuori è zitto e lavora, in campo non ha sbagliato tatticamente una partita, mette tantissima intensità, ho visto uscite palle al piede fatte bene. Di Gennaro? Le ingenuità le commettono tutti, è capitato anche a lui. Ierardi? Il rendimento dell’ex Vicenza è abbastanza buono, sopra la sufficienza. Può dare di più, ci credo perchè ha struttura fisica, è adatto per una squadra in lotta per il vertice. Anche Gega è un giocatore utile“.

“Il Potenza ha in Schimmenti un giocatore importante, di grandissima prospettiva, mentre Caturano ha l’arte del gol. Organico forte, quello rossoblu. Erradi è un centrocampista di spessore, Felippe uno che a Crotone l’anno scorso mi è piaciuto tanto, una vera diga davanti alla difesa, profilo che dà grande solidità al centrocampo del Potenza. Dietro Verrengia possiede grande qualità, è un ex centrocampista che sa fare uscire palla al piede la squadra. I lucani applicano molto bene il 4-3-3. Soprattutto dalla metà campo in su il Potenza è tanta roba. Mi aspetto una bella partita al Massimino”.

“Difficoltà in zona realizzativa per alcuni attaccanti del Catania? Sono calciatori che in carriera i gol li hanno sempre fatti, in questa stagione stanno deludendo le attese sotto questo profilo. La rete siglata da Montalto a Taranto rappresenta un piccolo segnale di ripresa, queste partite conclusive del 2024 possono essere decisive anche per capire quale sarà il futuro di alcuni calciatori. Toscano è stato molto chiaro in tal senso. In più il Catania deve piazzare gli esuberi. Da queste cessioni il Catania potrà colmare qualche lacuna della rosa nel mercato di gennaio“.

