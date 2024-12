SERIE C – Cangelosi: “Catania e Avellino, mi aspetto un girone di ritorno molto ambizioso”

Chi lotterà fino alla fine per le zone di vertice nel girone C di Serie C? Ai microfoni di TuttoC.com è intervenuto sul tema l’ex allenatore della Casertana Vincenzo Cangelosi :

“Il girone C è complicato, perché ci sono tante piazze gloriose che puntano sempre a vincere. In questo momento il Benevento ha trovato un certo equilibrio e sta facendo un ottimo campionato. Ha trovato nel gruppo tra l’altro la giusta miscela di giovani e ragazzi un po’ più anziani. Dietro poi ci sono le sorprese, anche se il Celignola secondo me non è tanto sorpresa perché alla fine dell’anno scorso già aveva trovato una sua quadratura”.

“Sia il Cerignola che il Monopoli sono squadre che possono aspirare ad arrivare fino in fondo. Poi bisogna sempre calcolare che dietro ci sono due corazzate come Avellino e Catania che potranno dire la loro per l’organico che hanno e per il tipo di piazze che sono, piazze con delle tifoserie importanti che portano un gran numero di spettatori, quindi mi aspetto un girone di ritorno molto ambizioso”.

“E non ultimo anche il Trapani perché è sempre una piazza che pur venendo dalla Serie D, secondo me nel girone di andata ha trovato anche, avendo ricostruito tutto il gruppo dall’inizio, delle difficoltà. Al momento comunque sono in lizza per un posto importante nei play-off. Loro hanno anche il vantaggio di giocarsi i quarti di Coppa Italia e quindi hanno anche un’altra strada per poter raggiungere nel miglior modo possibile i playoff”.

