CATANIA FC: “Questa squadra lavora senza sosta per crescere e migliorare”

“Una maglia sudata e vissuta nel fango non è sporca ma brilla e profuma di unione. Lo spirito di gruppo è il nostro carburante: questa squadra lavora senza sosta per crescere e migliorare, sempre”. E’ quanto riporta il Catania FC attraverso la pagina Facebook ufficiale del club rossazzurro. Si rimarcano lo spirito e la compattezza di gruppo, unitamente alla voglia di portare avanti un lavoro finalizzato alla crescita della squadra, giorno dopo giorno. L’auspicio è che la vittoria di Taranto possa davvero rappresentare un nuovo inizio per il Catania.

