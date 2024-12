DE ROSE a Telecolor: “Voglio riportare il Catania dove merita di stare, non ci sono più alibi”

Francesco De Rose, rientrato da un infortunio di rilevante entità, commenta la vittoria della sua squadra a Taranto. Ecco le sue dichiarazioni a Telecolor:

“Sono entusiasta di essere tornato a lottare per questi colori, non avevo mai provato le sensazioni che ho vissuto in questi due mesi e mezzo a causa dell’infortunio. Ringrazio chi mi è stato vicino in questo periodo molto difficile per me. Se la partita di oggi a Taranto è quella del mio nuovo inizio, allora è stato un buon inizio”.

“Con il mister ci conosciamo bene. So tutto su questo fronte e questo mi avvantaggia. Io darò tutto per questa causa, sento di avere una responsabilità. Voglio riportare il Catania dove merita di stare. Non abbiamo più alibi, dobbiamo spingere forte se vogliamo arrivare in cima alla classifica. Siamo forti, anche se non ci siamo espressi al massimo nelle precedenti partite. Se posso dare qualcosa ai miei compagni lo farò, perché per me è un peccato non lottare per il primo posto con questo organico. Il mister sta cercando di aiutare tutti a dare di più”.

VIDEO: le parole di De Rose in sala stampa

