CATANIA FEMMINILE: Coppa Italia, 1-2 contro il Palermo

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Il Palermo si aggiudica il primo round del raggruppamento 1 della Coppa Italia di Serie C Femminile: nella prima delle tre giornate del girone eliminatorio, le rosanero s’impongono per 2-1. La gara, a lungo in equilibrio, si risolve nella seconda metà della ripresa: ospiti in vantaggio con la carambola sulla schiena di Viola Orlando e il conseguente autogol dopo il rigore calciato sul palo, pareggio di Virginia Basilotta con una precisa punizione e rete decisiva di Tarantino in pieno recupero. Domenica 15 dicembre, seconda giornata della competizione: rossazzurre impegnate sul campo della Giovanile Rocca.

Coppa Italia Serie C Femminile – Raggruppamento 1 – Prima giornata – Domenica 8 dicembre – Campo Sportivo di Nesima, Catania.



Catania-Palermo 1-2

Reti: st 26° aut. Orlando, 43° Basilotta, 46° Tarantino (P).

Catania: 1 Orlando; 2 Pietrini (K), 3 Saraniti (5°st 16 Milazzo), 4 Lanteri (VK), 6 Gaglio, 7 Basilotta, 10 Cammarata, 17 Brunetti, 19 Sciuto, 22 Musumeci (45°st 14 Russo), 92 Papaleo. A disposizione: 32 Trentadue; 20 Ferlito, 25 Ardita, 27 Buscemi, 42 La Porta, 91 Spina. Allenatore: Pierpaolo Alderisi.

Palermo: 77 Biundo; 8 Piro (VK) (41°st 13 Cracchiolo), 10 Cancilla, 11 Coco (K) (47°st 9 Dragotto), 14 Tarantino, 19 Chirillo, 20 Leto, 28 Viscuso, 31 Priolo, 69 Viscuso, (11°st 6 Gippetto), 73 Bruno. A disposizione: 57 Pedone; 3 La Mantia, 4 Ficano, 5 Puntaloro, 21 Ingrassia, 29 Navarro. Allenatrice: Rosalia Pipitone.

Ammonizioni: Papaleo (C); Cancilla, Biundo (P).

Tempi di recupero: pt 0’; st 4’.

Arbitro: Gaetano Milone (Barcellona Pozzo di Gotto).

Assistenti: Alberto Maria Manzone (Caltanissetta) e Mattia Scarpello (Caltanissetta).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***