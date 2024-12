DI GREGORIO: “Catania, importante evitare certi blackout. Spero si faccia rivivere Torre del Grifo. D’Andrea e Lunetta possono dare una grossa mano”

Il commento di Luca Di Gregorio, ex calciatore, opinionista e consigliere provinciale Figc, ai microfoni di Futura Gol sul Catania dopo la ritrovata vittoria esterna sul Taranto e quando si avvicina il confronto con il Potenza al “Massimino”:

“Lo staff rossazzurro deve lavorare psicologicamente sui ragazzi, ed è importante all’occorrenza mettere forze fresche in campo per avere in gara la stessa intensità onde evitare certi blackout che si verificano. Il Catania ha perso delle occasioni ma ora si presentano due partite casalinghe e devi dare seguito alla vittoria di Taranto, perchè se non incameri 6 punti siamo punto e a capo. Saranno due gare comunque non facili”.

“Sono rientati Sturaro e De Rose, guarda caso il Catania ha ripreso a vincere e giocare. Non è cosa da poco. A breve dovrebbe rientrare Di Tacchio e anche quello sarà una sorta di nuovo acquisto per il Catania. Sul mercato di gennaio qualcosa ci vorrà, soprattutto là davanti, a prescindere se resterà o meno un calciatore come Montalto. A mio avviso servirebbe anche un portiere, visto che il campionato è ancora lungo. Per il resto la squadra è abbastanza forte. Qualcosa, in ogni caso, il Catania farà sul mercato per la volata finale e provare a raggiungere il Benevento in testa alla classifica“.

“Rischio esclusione di alcune squadre dai campionati? Sono situazioni che falsano i campionati, spero che per la regolarità del torneo non si arrivi all’esclusione, nel contesto di un campionato che è già mezzo falsato per via delle penalizzazioni. In C non ci sono gli introiti della A e della B, il Catania può vantare tanti abbonati e sponsor ma altre squadre sono in difficoltà e parliamo di città importanti. Ci sono centri importantissimi che faticano. Non è il calcio di vent’anni fa quando giocavo io”.

“Torre del Grifo? La base d’asta è scesa a 8 milioni ma andrebbero sostenuti anche costi ulteriori per ripristinare la piena efficienza della struttura. Io sono stato molte volte lì, è uno dei migliori centri sportivi europei, ma le cose che speso abbiamo al sud o in Sicilia vengono rovinate, amministrate male. Io sono orgoglioso di essere siciliano e catanese ma nel resto d’Europa non accade che un impianto del genere venga completamente abbandonato. Questo è un mio dispiacere da sportivo e catanese, spero si faccia qualcosa per tornare a renderlo fruibile e non lasciarlo in queste condizioni, facendo rivivere la struttura“.

“Inglese? Giocatore che ha fatto la Serie A, evidenziando numeri importanti in squadre di un certo tipo, una volta che ha acquisito la condizione fisica ideale è uscito alla distanza. Non sottovaluterei nel prosieguo della stagione D’Andrea e Lunetta. D’Andrea ha dato un grosso contribuito nell’ultimo mese. Se in condizioni ottimali può dare una grossa mano insieme allo stesso Lunetta”.

“Palle inattive? Sono fondamentali perchè ti possono fare vincere le partite. Vanno provate e riprovate dedicando molta attenzione, e credo che lo staff tecnico di Toscano le provi sempre. Il Catania farebbe bene a sfruttare sempre di più queste situazioni. Stoppa calcia benissimo angoli e punizioni, si ha un’arma in più in questo caso e c’è gente in mezzo che salta bene come Ierardi, Inglese, Di Gennaro. I saltatori non mancano”.

