CONVOCATI: anche Di Gennaro tra gli indisponibili

In vista della gara con il Potenza, valevole per la diciannovesima giornata del girone C di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato diciannove calciatori. Tra gli indisponibili Di Gennaro, che ha riportato una frattura del quinto metatarso del piede sinistro. Per il resto confermato anche l’infortunio di Bethers, a causa di un severo trauma distorsivo: per entrambi, previsti ulteriori accertamenti nel corso della prossima settimana. Celli, Di Tacchio, Guglielmotti e Luperini gli altri calciatori del Catania non disponibili. Di seguito gli atleti inseriti nella lista delle convocazioni, ruolo per ruolo:

PORTIERI – 12 Damiano Butano, 31 Marius Adamonis

DIFENSORI – 16 Alessandro Quaini, 24 Ertijon Gega, 27 Alessio Castellini, 33 Armando Anastasio, 68 Mario Ierardi

CENTROCAMPISTI – 6 Francesco De Rose, 8 Stefano Sturaro, 10 Kaleb Joel Jiménez Castillo, 14 Luca Verna, 19 Alessandro Raimo, 20 Gianluca Carpani, 23 Gabriel Lunetta, 37 Carmelo Forti

ATTACCANTI – 9 Roberto Inglese, 11 Filippo D’Andrea, 21 Matteo Stoppa, 32 Adriano Montalto

