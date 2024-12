EX ROSSAZZURRI – Chiavaro: “Catania, troppi punti lasciati per strada. Speranza playoff. Infortuni? Qualcosa che non va c’è”

Alcune riflessioni Gigi Chiavaro, ex difensore del Catania, dopo il deludente pari casalingo riportato dai rossazzurri al cospetto della Cavese nel corso di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’, a Globus Television:

“Sbagliano i calciatori, poi il mister deve difendere i propri ragazzi per non scoraggiarli, ma sicuramente negli spogliatoi si farà sentire ancora di più. L’allenatore mette in campo i calciatori, può sbagliare magari qualcosa nelle sostituzioni, nell’impostazione della partita ma quando un giocatore come Inglese a tu per tu col portiere non fa gol non è certamente colpa di Toscano“.

“Se il Catania deve fare un campionato a vincere, gare come quella con la Cavese deve portarla a casa e vanno chiuse. “Ricordo una partita giocata proprio contro la Cavese, eravamo sotto di un gol e nella ripresa il pubblico ci fece vincere la partita ma avevamo anche una squadra competitiva per la vittoria del campionato e sapevamo di non potere rischiare di perdere in casa. Allora la vittoria valeva 2 punti, quindi era diverso. Ogni avversario tradizionalmente viene a Catania difendendosi, in generale in trasferta un pò tutte le squadre cercano in primis di non perdere. Soprattutto quando giochi in un palcoscenico come Catania”.

“Errore difensivo di Di Gennaro? Un difensore non può marcare di spalle un attaccante, specialmente in una punizione laterale l’attaccante è avvantaggiato. Gli infortuni? Posso capire se sono infortuni da trauma, prendi una botta e sei costretto a rimanere fermo per una distorsione al ginocchio o qualcosa del genere, ma ci sono stati troppi infortuni muscolari. Magari qualcosa non è andata nella preparazione, o i giocatori fanno vita irregolare. Non lo so, non dico che la colpa è di Toscano nè voglio accusare i ragazzi, ma qualcosa che non va c’è”.

“Guardando la classifica, a questo punto mi sembra difficilissimo raggiungere il primo posto per il Catania, speriamo in una posizione migliore possibile in chiave playoff. Posizione che nella passata stagione hai acquisito sul campo tramite la Coppa Italia, quest’anno invece la devi ottenere in campionato. Il Catania non è messo male in classifica ma ci sono diverse squadre davanti e ha lasciato troppi punti per strada. L’auspicio è che il Catania si riprenda perchè stare in Serie C è dura. Io in maglia rossazzurra la vinsi dopo tre anni”.

