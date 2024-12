SERIE C – Fella (Cavese): “Potevamo fare meglio al ‘Massimino’. Il Catania squadra che mi ha deluso di più”

Ospite di RTC Quarta Rete, l’attaccante della Cavese Giuseppe Fella, autore del gol del pareggio contro il Catania, torna sulla sfida disputata al “Massimino”:

“La nostra forza è che si è formato un bel gruppo. Siamo contenti di aver conseguito un bel pareggio a Catania, ma conosciamo le nostre qualità – dimostrate anche nelle gare precedenti – e potevamo fare una partita migliore per incamerare i tre punti. Siamo contenti del punto ma, come detto dal mister nel post gara, condivido che possiamo fare anche qualcosa in più. Il tecnico vuole che si scenda in campo sempre per vincere perchè ha fiducia in noi”.

“Quale squadra mi sorpreso e deluso di più tra le squadre affrontate finora? A me è piaciuto tanto il Picerno per costruzione del gioco e geometrie. Cito anche il Cerignola, soprattutto per quanto fatto nel primo tempo contro di noi, anche se nella ripresa siamo venuti fuori. Per i soldi spesi e la squadra che hanno allestito, invece, mi ha deluso il Catania. Vero è che hanno avuto tanti infortuni, forse avevano anche la pressione di dovere vincere, però in base a quanto hanno speso mi aspettavo di più dal Catania. Non ho visto chissà quali trame di gioco da parte loro. Anche il Trapani mi ha deluso, poche idee facendo troppo spesso ricorso alle individualità”.

