EX ROSSAZZURRI: ‘Papu’ Gomez si allena con il Renate

Qualche settimana fa si stava allenando in Spagna con il Club Deportivo Manchego, squadra spagnola militante nella quinta serie del calcio spagnolo. In attesa di rientrare in campo dopo la squalifica fino al mese di ottobre del 2025 causata da un test antidoping positivo (avrebbe assunto uno sciroppo appartenente al figlio per mitigare una crisi acuta di broncospasmo, il tutto senza il consenso del proprio medico e della società, ndr), adesso Alejandro Gomez si allena in Italia, precisamente con il Renate. Il giocatore vive ancora in Italia, a Monza, e ne ha approfittato per potersi allenare con la squadra della provincia brianzola militante nel girone A di Serie C per rimettere qualche minuto nelle gambe.

Uno dei più grandi ex calciatori del Catania scalpita per tornare a giocare. “Sicuramente il mio futuro sarà in Italia o in Spagna, non credo che cambierà molto. Sceglierò un buon club, una buona città per vivere con la famiglia e cercare di divertirmi. Non ho mai avuto infortuni importanti, mi sono preso cura di me stesso e penso che ancora qualche anno potrò giocare”, le parole rilasciate poco tempo fa dal ‘Papu’ a Castilla la Mancha Television.

