CATANIA SOCIAL – Jefferson: “Innamorato della piazza, continuo a ricevere tantissimo affetto dai catanesi”

“Voglio condividere con voi la mia gratitudine verso una piazza che mi ha fatto innamorare, sia dentro che fuori dal campo. Anche dopo un anno e mezzo, continuo a ricevere tantissimo affetto da questa città, che resta nel mio cuore. Catania è stata senza dubbio una delle migliori esperienze della mia vita. Mando un grande abbraccio, pieno di affetto, a tutti i tifosi catanesi. Grazie di cuore”. Parole che portano la firma di Jefferson Andrade Siqueira, attaccante italo-brasiliano che a gennaio compirà 37 anni. 22 gare giocate in maglia rossazzurra per lui in Serie D nella stagione 2022/23 condite da 8 gol e 1 assist. E’ ancora vivo il ricordo della propria esperienza sotto l’Etna, l’affetto nei confronti della città è rimasto immutato.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***