FISCHI E CONTESTAZIONE: cori anche contro Pelligra

Non c’è la tanto attesa continuità di vittorie. Catania prigioniero dei soliti limiti, riportando la quarta sconfitta in campionato. Male i rossazzurri, che ancora una volta steccano in casa, pagando a carissimo prezzo gli errori. I tifosi non hanno digerito l’ennesimo passo falso, fischiando e contestando apertamente la squadra di mister Toscano già dopo il raddoppio di Caturano.

Fischi provenienti da tutto lo stadio e cori come “andate a lavorare, rispettate la nostra maglia” utilizzando anche espressioni particolarmente colorite. Inoltre, per la prima volta in questa stagione, la contestazione ha toccato la società etnea. “Facci un gol, dai Pelligra facci un gol. Catania non la conosci”, si è sentito dalla Curva Nord del “Massimino”. Da sottolineare, poi, gli applausi del pubblico etneo che hanno accompagnato l’uscita dal campo dei calciatori del Potenza.

