CATANIA-POTENZA (Video): gli highlights della sfida

Catania in campo contro il Potenza allo stadio “Angelo Massimino” per la 19a Giornata del girone C di Serie C. I rossazzurri, dopo la rotonda affermazione maturata in trasferta al cospetto del Taranto, hanno ceduto l’intera posta in palio ai lucani, vittoriosi con il risultato di 0-2.

Catania che ha avuto diverse occasioni per andare a segno ma, come fin troppo spesso accaduto nel girone d’andata, ha commesso tanti errori in zona realizzativa. Ne ha saputo approfittare il Potenza che, dopo avere dato vita ad un primo tempo equilibrato, nella ripresa ha resistito agli attaccanti del Catania trovando per due volte la zampata vincente con il suo bomber, Caturano. La Lega Pro ha diffuso il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube:

VIDEO: Catania 0-2 Potenza, gli highlights

