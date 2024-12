TOSCANO: “Tanti errori negli ultimi sedici metri, dobbiamo cambiare il trend in casa”

Il tecnico del Catania, Mimmo Toscano, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta contro il Potenza:

“Il primo tempo è stato equilibrato, nel secondo abbiamo fatto venti minuti ad alta intensità, poi abbiamo subito il gol che ha cambiato il volto del match. Non siamo riusciti a recuperarla. Abbiamo costruito tanto, ma non siamo riusciti a segnare. Bisogna cercare di cambiare il trend in casa. Dobbiamo crescere, perché abbiamo fatto tanti errori: in costruzione, negli ultimi sedici metri, e non ce lo possiamo permettere. Abbiamo perso alcuni giocatori importanti durante la settimana, Castellini si è allenato regolarmente solo due giorni e Inglese era affaticato. Ho cambiato Lunetta nel secondo tempo perché volevo favorire la spinta di Anastasio più avanti. Nei primi minuti della ripresa ho visto una squadra che voleva vincere“.

“Io non ho mai parlato di primo posto, non guardo al Benevento ma al nostro cammino. Probabilmente se la squadra non riesce a fare quel passo in avanti che chiedo è perché oggi siamo questi e non si riesce a fare di più, ma noi possiamo sempre migliorare: c’è tanto lavoro da fare. Il mio compito al momento è tirare fuori il massimo da questo gruppo. Io la voglia di vincere l’ho vista da parte dei miei, bisogna limitare gli errori. La pressione? Se è un problema deve smettere di esserlo, altrimenti non si può pensare di continuare a lavorare a Catania“.

VIDEO: le parole di Toscano

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

