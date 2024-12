GIOVANILI CATANIA: Under 17 e Under 15, gare e risultati del weekend

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

In campo nel weekend tre squadre del settore giovanile rossazzurro. Di seguito, i risultati:

Under 17 Serie C – Girone D, tredicesima giornata §

Sorrento-Catania 2-1: per i giovani allenati da Giovanni Costanzo, rete di Alessi;



Under 15 Serie C – Girone D, tredicesima giornata

Sorrento-Catania 2-0;

Under 15 Regionali – Girone D, tredicesima giornata

Catania-Academy Katane School 5-0: tra i ragazzi guidati da Ivan Alfonso, a segno Rizzo, Tabita, Privitera, Felice e Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***