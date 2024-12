PAGELLE DI REPARTO: Stoppa in gol, bene Jimenez e Lunetta. Inglese si conferma letale

Il Catania vince 4-0 al “Massimino” contro il Sorrento. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nella ventesima giornata del campionato di Serie C.

DIFESA 6+

Il Catania dietro ha saputo soffrire nei momenti più complicati, ringraziando la provvidenza quando gli avversari prendono la traversa. Butano esordisce al meglio, dimostrando buona volontà e mantenendo la rete inviolata.

Il migliore in difesa:

Quaini 6.5 – Fa sentire la sua fisicità agli attaccanti ospiti, difende con le unghie e con i denti e aiuta la squadra a conquistare quanto più spazio possibile per impostare l’azione offensiva.

Butano 6+, Castellini 6, Gega 6

CENTROCAMPO 6

In mezzo al campo va fatto un distinguo tra primo e secondo tempo. Nella prima frazione squadra in grande difficoltà in mezzo, meglio nella ripresa anche grazie al supporto offerto dai neo entrati, in particolare da Lunetta.

I migliori a centrocampo:

Lunetta 6.5 – Da premiare l’impatto che ha avuto sul match, decisivo nel prendere per mano la squadra. Dispensa corsa e supporto ai compagni, facendogli ritrovare la giusta consapevolezza nei loro mezzi. Contributo prezioso.

Jimenez 7 – Più in ombra nel primo tempo, sale in cattedra nei secondi 45 minuti cambiando posizione, imponendosi tra le linee.

Sturaro 5.5, Carpani 5.5, Anastasio 5.5, Raimo 6

ATTACCO 7

I gol arrivano dal reparto offensivo, con Stoppa e Inglese (tripletta), gli uomini più attesi in fase offensiva.

Il migliore in attacco

Inglese 8 – Tripletta importante che certifica la sua letalità sotto porta.

Stoppa 7.5 – Assist su calcio piazzato per Inglese e gol. Lui tra gli uomini più in forma del Catania.

D’Andrea 6+

ALLENATORE: Toscano 6.5

Cambi azzeccati, tiene in piedi la squadra anche nel momento più complicato, dopo un primo tempo avaro di emozioni e di spunti positivi. L’anno si chiude con una vittoria che dà un po’ di ossigeno al gruppo, ma il nuovo anno va affrontato con un piglio diverso.

