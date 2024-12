LA SICILIA: “Catania, già ripresi gli allenamenti. Bethers sfortunato. Castellini e Inglese potrebbero ristabilirsi pienamente”

Il quotidiano La Sicilia evidenzia la necessità, per il Catania, di rialzarsi: “Il Catania deve in qualche modo farlo in maniera collettiva e prepararsi alla sfida interna contro il Sorrento. Ieri la squadra, in barba al canonico lunedì libero, è tornata ad allenarsi leccandosi le ferite morali per una sconfitta che ha lasciato il segno, quella con il Potenza, e le ferite fisiche. La presenza del ds Faggiano ai bordi del campo è stata importante per la ripresa del lavoro che dovrà portare alla gara del Massimino”, si legge.

A proposito dell’infortunio di Bethers, viene sottolineato come il portiere sia stata sfortunato “perchè l’anno passato non aveva completato la stagione per un altro infortunio traumatico, in quella attuale era mancato per un paio di settimane dopo il colpo alla testa subito nel corso del match contro il Giugliano dopo 12 minuti di gara”.

L’avvio anticipato della settimana di lavoro “servirà anche per monitorare lo stato di salute di alcuni giocatori reduci da traumi o affaticamenti vari. A occhio e croce da qui a domenica, per esempio, Castellini potrebbe ristabilirsi in maniera totale. Stesso discorso per Inglese, che nella settimana di preparazione al match contro il Potenza si era allenato con il contagocce. Bisognerà attendere per avere la certezza del recupero di Luperini, assente in quattro delle ultime sei gare”.

