QUI CATANIA: Nesima, lavori al via a gennaio. Centro sportivo, obiettivo Torre del Grifo?

Nel corso della trasmissione ‘Corner’, su Telecolor, giungono alcuni aggiornamenti in merito alla questione strutture alle pendici dell’Etna, confermando anche l’indiscrezione su Nesima. Ecco quanto spiegato dal collega Alessandro Vagliasindi:

“Il Catania ha dato input ai lavori di riqualificazione di Nesima che partiranno a gennaio, verranno realizzate una palestra ed un centro benessere, verrano potenziate le strutture destinate al settore giovanile. Naturalmente non sarà quello il centro sportivo che ha in mente il Catania, in questo caso è abbastanza evidente che la strategia sia Torre del Grifo, attendendo un ribasso ulteriore del prezzo per far sì che tra prezzo d’acquisto e costi di ripristino, essendo l’impianto ammalorato visto l’inutilizzo da diversi anni. Dovrebbe essere quella la casa del Catania, bisogna vedere in quanto tempo”.

