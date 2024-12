LA SICILIA: “Catania, il pubblico ha sempre sostenuto. Cosa farà domenica?”

“Che cosa farà il pubblico?”. S’interroga il quotidiano La Sicilia sulla reazione dei tifosi in vista di Catania-Sorrento, dopo la contestazione andata in scena a seguito del ko casalingo con il Potenza.

“I tifosi del Catania nonostante il percorso a ostacoli fin qui effettuato dalla squadra allenata da Toscano, hanno sempre sostenuto almeno per tutto l’arco delle partite”, riporta l’articolo di Giovanni Finocchiaro. “Anche quelle perse”. Soltanto dopo il bis del Potenza, l’altro giorno, sono piovute “le prime contestazioni verbali. Ma in quella gara le disattenzioni avevano varcato il limite di sopportazione. Di solito i tifosi incoraggiano fino all’ultimo istante. Un vantaggio che questa squadra, spesso, non ha saputo sfruttare”, si legge.

