SERIE C: il Benevento torna alla vittoria, continua a vincere il Monopoli

Venerdì sera sono stati giocati due anticipi della ventesima giornata, prima di ritorno, del girone C di Serie C. A Monopoli, padroni di casa che conseguono la terza vittoria di fila schiantando la Turris: 3-0 finale con reti di Angileri nel primo tempo, Grandolfo (doppietta) nella ripresa. I biancoverdi pugliesi continuano ad inseguire il Benevento, che mantiene la vetta della classifica tornando a vincere al cospetto della Cavese dopo l’inatteso tonfo interno col Giugliano. Sanniti vittoriosi per 2-1 in Campania: gol di Manconi e Perlingieri nei primi 18′, Saio al 66′ accorcia le distanze e sfiora il pareggio nei minuti di recupero.

