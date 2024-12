LA SICILIA: “Pelligra da qualche giorno in città, domenica allo stadio”

Detto della strana vigilia di Adamonis, un altro personaggio del match contro il Sorrento, “anche se non sarà in campo, è Ross Pelligra”, riporta La Sicilia. “Il patron del Catania è arrivato in città da qualche giorno, ma non ha fin qui parlato. Ieri era al ‘Garibaldi-Nesima’ con una delegazione per incontrare i bimbi ricoverati nel dipartimento materno infantile del nosocomio cittadino: ed è stato un atto di grande valenza morale”, si legge.

“Tornando al calcio, il pubblico chiede al presidente non una conferenza piena di parole, ma fatti concreti”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro. Intanto “di concreto c’è che il massimo dirigente – e in generale la sua famiglia – ha speso 17 milioni di euro, cifre emerse dall’ormai famoso bilancio del 2024 riferito alla stagione passata“. Bisognerà capire adesso “quale sarà il percorso da seguire per ammortizzare i costi”. Sicuramente “si dovranno cedere almeno dodici giocatori” tra fuori lista e “una mezza dozzina dell’attuale organico che non hanno reso come ci si attendeva, che hanno giocato poco, che non fanno parte delle idee prossime venture del tecnico”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***