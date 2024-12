LA SICILIA: “Faggiano, la predica fatta alla squadra sortirà gli effetti sperati?”

Il prossimo confronto sarà Taranto-Catania, che “anche a distanza di oltre vent’anni resta una partita che fa storia a sè”, riporta La Sicilia. “Documentandosi bene, e non abbiamo dubbi che lo abbiano già fatto, i calciatori del Catania e i dirigenti sanno già il clima che troveranno in Puglia. I tifosi del Catania non potranno viaggiare e sarà un altro elemento che non gioca a favore degli uomini di Toscano”, si legge.

In vista del match i rossazzurri si alleneranno fino a sabato per provare l’assetto migliore. “Sturaro e De Rose accumuleranno una settimana di forza in più per tornare a mettersi a disposizione dei compagni”, da vedere inoltre “se la predica con toni decisi e voce tutt’altro che dimessa che il D.S. Faggiano ha fatto alla squadra sortirà effetti sperati. Dalle facce dei giocatori dopo essere stati a rapporto dal dirigente pensiamo che tutti abbiano compreso il momento”, evidenzia il quotidiano.

