LA SICILIA: “Il Catania e Pelligra restano in silenzio”

“La rabbia rimane, la stagione prosegue. Ci si ferma a riflettere ancora su quello che il Catania avrebbe potuto ottenere, con un pò di attenzione in più e che invece ha sprecato fino a oggi. Bastavano cinque punti ulteriori per rasserenare l’ambiente: i due col Messina per gli errori davanti alla porta; il mancato pari con il Latina per una svista in fase difensiva, più i due punti persi sabato contro la Cavese. Il divario dal primo posto sarebbe stato meno pesante e meno pesanti sarebbero state polemiche e malcontento”, riporta La Sicilia.

“Resta, sullo sfondo, il dubbio su quel che ha intenzione di dire e soprattutto di fare Ross Pelligra. Ieri? Silenzio su tutti i fronti perchè il vice presidente Grella era all’estero per impegni precedentemente assunti, il presidente non ha dato segni di vita, la squadra tornerà ad allenarsi per preparare il match di Taranto”, si legge.

“Ieri, per impegni assunti con gli sponsor, tre giocatori (Quaini, Forti, Ierardi) hanno fatto capolino in un grande store per incontrare i tifosi. C’erano davvero pochissime persone, a conferma della rabbia che il giorno dopo si tramuta in indifferenza. Ma perchè non rinviare di una settimana aspettando tempi migliori? Oggi nuovo appuntamento nei locali di un altro sponsor. Adesso le attenzioni, se si parla di calcio, sono rivolte alla gara di Taranto sul terreno di gioco dell’ultima della classe che in classifica ha 3 punti, ma gliene sono stati sottratti dieci conquistati sul campo per le note questioni economiche”, evidenzia il quotidiano.

