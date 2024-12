TARANTO-CATANIA: da Gaucci a Zeoli, il ricordo dei protagonisti rossazzurri allo “Iacovone” 22 anni fa

Riproponiamo alcune interviste del quotidiano La Sicilia riferite ad un paio d’anni fa, sentendo alcuni dei protagonisti della storica promozione in B del Catania dopo lo 0-0 trionfale di Taranto nel 2002. Giuseppe Baronchelli ricordò quando gli etnei arrivarono allo stadio trovando le B stampate sul prato. “Quel momento invece di abbatterci ci ha caricati” ma “la tensione sulla strada che ci portava dall’hotel allo stadio era altissima – disse – Abbiamo scritto la storia e di quel Catania ne vado fiero una volta di più”.

Così Michele Zeoli: “La sera prima silenzio in albergo, al mattino la tensione che non passava mai. In tanti non pranzarono per il mal di stomaco, in campo ragionammo da squadra”. Maurizio Pellegrino sottolineò: “Effettuammo la rifinitura su un campo di calcio a 5 in hotel perchè ci proibivano di uscire da lì. Si sentiva l’aria tesa, ma quello era un gruppo di uomini veri. Fino alle 2 di notte ripassammo gli schemi del match con carta e penna, volevano essere perfetti e lo sono stati”.

Eddy Baggio, invece: “Siamo tornati in aeroporto alle 3 del mattino e c’era tutta la città sveglia ad aspettarci, lo stadio era pieno. Cose che succedono in poche piazze di A”. Infine il pensiero di Riccardo Gaucci ricordando “la lotta in campo, il finale con la polizia che mi scortava fuori dal terreno di gioco. Fui colpito, ma a quel punto non mi interessava tanto. Dopo 15 anni la città era tornata in B con grande merito”.

