QUI CATANIA: Lunetta torna ad allenarsi con la squadra

“Aspettiamo, gli serve ancora qualche giorno di riposo”. Così l’allenatore rossazzurro Domenico Toscano aveva motivato la mancata convocazione di Lunetta alla vigilia del confronto interno con la Cavese. Adesso che la squadra è al lavoro in sede per preparare la trasferta di Taranto, si apprende che lo stesso Lunetta si è allenato regolarmente con la squadra.

Recuperato, dunque, il duttile calciatore ex Lecco che nell’ultimo periodo in più di un’occasione è stato costretto a fermarsi a seguito di problemi fisici. Dopo avere saltato le partite con Turris e ACR Messina, Lunetta era tornato disponibile per il match di Crotone ma, al 59′, ha abbandonato il campo causa infortunio. Poi, nuovo forfait nelle successive gare per il giocatore classe 1996 che ha sfruttato la propria duttilità ricoprendo più ruoli in questa stagione: falso nove, seconda punta, esterno di centrocampo, trequartista.

