TARANTO-CATANIA: rischio porte chiuse

Sulla base di quanto emerso dalla riunione della Commissione di Vigilanza per i Pubblici Spettacoli, c’è il rischio che Taranto-Catania si giochi a porte chiuse. E’ il rischio che si corre se il club pugliese non adeguerà la licenza d’uso con il piano relativo al pieno rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblico.

“In presenza dei lavori di ristrutturazione in ottica Giochi del Mediterraneo partiti da dieci giorni, la capienza dello Iacovone va rivista al ribasso (si punterebbe ad aprire il solo settore di tribuna) e l’attuale licenza non soddisfa le esigenze dei vari enti che fanno parte della specifica Commissione”, riportano i colleghi di cronachetarantine.it. “Appare anche complicato capire quale referente del Taranto possa colmare in tempo utile questa lacuna. I tempi sono stretti e l’ipotesi di un’ordinanza del Comune che preveda la disputa della partita senza pubblico è al momento molto concreta”, si legge.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***