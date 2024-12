LA SICILIA: “Il Catania ora aspetta le strategie di Pelligra per risollevarsi subito”

“Nei giorni in cui infuria la polemica sui risultati che il Catania avrebbe dovuto conquistare per trovarsi a ridosso delle prime, nelle ore in cui ci si affanna a fare i conti sui gol segnati al Massimino, su chi Toscano potrà recuperare e su quella che sarà la strategia del mercato per aggiustare la squadra laddove non s’è riusciti a fare tra metà luglio e metà agosto, c’è anche un percorso di allenamenti da portare avanti per preparare la gara contro il Sorrento”, riporta La Sicilia. In particolare, Toscano “sta cercando di rivitalizzare Roberto Inglese per collocarlo in campo dal primo minuto e ‘pungere’ i campani per chiudere l’anno solare con una vittoria”.

“Oggi parlare di calcio giocato è difficile perchè il pubblico aspetta il ritorno del presidente Pelligra in città e vorrebbe ascoltare le sue parole, soprattutto si attende che con i fatti riesca a rimettere in carreggiata sul piano economico il percorso della società”, si legge. “Mercato, logo, centro sportivo sono i tre argomenti da sviluppare. Soprattutto quelli, poi c’è anche la possibilità (e l’esigenza) di avere un direttore generale che possa organizzare al meglio l’attività interna”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***