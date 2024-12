LA SICILIA: “Il Catania vuole sfruttare l’effetto Massimino. Speranza di recuperare in classifica”

“Catania-Potenza chiude oggi pomeriggio un girone d’andata che il Catania avrebbe dovuto e potuto concludere con una classifica più ricca di punti e dunque di sorrisi”, riporta La Sicilia. Adesso, tuttavia, il Catania ha “due occasioni di fila per sfruttare l’effetto (e l’affetto) Massimino dando continuità ai risultati. Due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro sfide disputate sono un bottino che non è da buttare, ma ci sarebbe stata l’occasione di conquistare ben più degli otto punti aggiunti alla classifica. In ogni caso la sfida di stasera diventa delicatissima perchè il Potenza che ha gli stessi punti del Catania (29 sul campo, i rossazzurri ne contano 28 per la penalizzazione) gioca con una spensieratezza unica”, si legge.

Nelle ultime 12 gare il Potenza “ha perso una sola volta, il 23 novembre in casa col Monopoli. Dalla settima alla diciottesima giornata ha inanellato una serie di risultati più che mai esaltanti visti i programmi di avvio stagione. Caturano in 14 gare è andato a segno 10 volte e le sue caratteristiche sono esaltate dal 4-3-3 disegnato quasi appositamente per lui”, evidenzia il quotidiano. L’obiettivo in casa rossazzurra è fare risultato nei prossimi due match casalinghi con Potenza e Sorrento, arrivando al confronto esterno del 5 gennaio a Benevento con “un ritardo più leggero” in termini di punti in classifica.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***