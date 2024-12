VERSO CATANIA-POTENZA: in 15/16mila al ‘Massimino’? Presenti anche un centinaio di tifosi ospiti

Quest’oggi, sabato 14 dicembre con fischio d’inizio alle ore 17.30 allo stadio “Angelo Massimino”, si giocherà Catania-Potenza. Trasferta libera per i tifosi ospiti in occasione dell’ultima gara del girone d’andata. La società rossoblu potrà contare sul sostegno di un centinaio di sostenitori lucani. Sono stati venduti infatti 96 biglietti nel Settore Ospiti. In casa Catania, invece, fino a ieri erano stati acquistati poco più di 1.700 tagliandi al dettaglio. Includendo anche il numero di abbonati rossazzurri, dovrebbero essere circa 15/16 mila gli spettatori presenti nell’impianto sportivo etneo.

