L’EDITORIALE | Iniezione di fiducia, aspettando nuove risposte convincenti

Vittoria doveva essere, vittoria è stata. Il Catania si è messo alle spalle la pratica Taranto senza particolari patemi, come da pronostico, visto il forte divario tecnico tra le squadre in campo e la difficile situazione in cui si trova il club pugliese. Per gli etnei, comunque, un’iniezione di fiducia che serviva.

L’occasione è stata quella giusta per provare a recuperare alcuni elementi che stanno vivendo un momento di appannamento generale, come Montalto, andato a segno e per lanciare – stavolta nella maniera giusta – i giovani del domani: Forti ha colto l’occasione per timbrare il cartellino e mettersi in mostra. Per il resto si è vista l’importanza della disponibilità di centrocampisti con caratteristiche diverse e in tal senso il rientro di De Rose è fondamentale – anche per la profonda conoscenza del tecnico, Mimmo Toscano – insieme a quello di Sturaro. Stoppa e Inglese hanno confermato la propria forza in attacco, dietro c’è stato maggiore equilibrio anche se si è dovuto registrare il consueto errore tecnico, stavolta di Bethers.

Stamattina un messaggio del presidente Pelligra alla città per chiedere compattezza in vista delle due restanti partite prima della fine dell’anno solare. Potenza e Sorrento: la tifoseria, la classifica e la proprietà chiedono e impongono di spingere al massimo per conquistare il massimo bottino e poi tracciare le prime somme. Il 2025 comincerà con la battaglia di Benevento, già spartiacque della stagione, non potrebbe essere altrimenti.

Sarà un mese di gennaio importante anche per testare le volontà concrete della proprietà, perché molto di quello che sarà l’esito di questa stagione dipende pure da come si gestirà il mercato di riparazione.

Catania attende, Catania spinge e vuole altre risposte convincenti sul campo.

