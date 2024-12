PAROLA AI TIFOSI – i cuGGini: “Taranto, nessun tifoso merita questa situazione. Catania, il gruppo c’è. Serviva vincere e così è stato”

“Tifosi sfegatati del Catania, tentiamo di commentare le vicende rossazzurre con liscìa”. Si definiscono così i cuGGini che, via social, si sono espressi in questi termini dopo la rotonda vittoria del Catania a Taranto:

“Il primo pensiero va agli avversari e acerrimi nemici sportivi, solo sportivi! Passano davvero un brutto momento e sono sull’orlo del fallimento, siamo solidali e speriamo davvero possano riprendersi da questa situazione che nessun tifoso merita. Vorremmo battervi sul campo (lo Jacovone al momento non è un campo) ed alla pari”.

“Pensiero per tutti, le partite in C non sono mai facili, con loro hanno inciampato Avellino e Cerignola. Detto ciò….hanno fatto il minimo: vincere, poi la cinquina lascia il tempo che trova. Serviva una vittoria e morale e così è stato, soprattutto per alcuni. Bello l’abbraccio di Montalto con Toscano, e anche quello di Forti, a dimostrazione che il gruppo c’è e questo è importantissimo (paragonare questa squadra con quella dell’anno scorso è come paragonare Tyson cu Pippo Franco). Che serva da sprono!!”.

