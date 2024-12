STAMPA PUGLIESE: “Incubo Catania, Taranto sprofonda sempre più”

I colleghi del Quotidiano di Puglia analizzano il risultato di 1-5 maturato domenica allo stadio “Iacovone” nel confronto di campionato fra i padroni di casa del Taranto ed il Catania:

“Il Taranto sprofonda sempre più. Incubo Catania allo “Iacovone”, titola il quotidiano nell’articolo di Cosimo Palumbo secondo quanto evidenziato da mondorossoblu.it. “Tutto troppo facile per il Catania che passeggia e passa comodamente allo Iacovone contro un Taranto assente, rassegnato e demotivato – si legge – La squadra di Cazzarò dura appena venti minuti e poi stacca la spina, concedendosi ad un Catania che non fa sconti. Il Taranto non c’è più, il momento negativo continua, le sconfitte consecutive adesso sono quattro e la classifica è sempre più critica”.

