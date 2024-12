MERCATO: Catania, difficile arrivare a Merola. Sirene anche dalla Serie A

“Ormai ci siamo quasi a gennaio, vediamo a febbraio come si concluderà la finestra invernale del mercato. Per ora sono un giocatore del Pescara e resto qui, ma non so a gennaio cosa potrà succedere. Qual è la mia volontà? Non so, vedremo”. Un Davide Merola titubante, quello che poco tempo fa ha commentato il proprio futuro ai microfoni di Rete8. Sarà interessante vedere cosa succederà nelle prossime settimane.

L’attaccante, a lungo nel mirino del Catania in estate, chissà che non possa tornare di moda in casa rossazzurra. Rispetto ai mesi scorsi, tuttavia, le incognite aumentano nella misura in cui anche alcuni club di Serie A starebbero valutando il profilo del calciatore in forza al Pescara: Lecce e Monza, che secondo quanto riporta Il Messaggero potrebbero acquistarlo per poi consentirgli di proseguire la stagione in prestito in Abruzzo. Inoltre non mancano le società cadette alla finestra (si parla ancora, in particolare, di Salernitana e Bari).

