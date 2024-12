FOCUS PORTIERI: gestione “ballerina”, flop Adamonis

Tre portieri utilizzati da mister Toscano nella prima metà del campionato: Klavs Bethers, Marius Adamonis e Damiano Butano. Quest’ultimo ha esordito il 22 dicembre contro il Sorrento, all’età di 16 anni, mantenendo la porta inviolata; gli altri due, invece, si sono spesso alternati. Vuoi per problemi fisici, vuoi per scelta tecnica. Fatto che sta a difesa dei pali del Catania non vi è mai stata una gerarchia ben precisa. Questo aspetto, forse, ha avuto un’incidenza negativa sul rendimento di Adamonis.

Approdato alle pendici dell’Etna in estate con un curriculum di tutto rispetto, raramente le prestazioni del lituano classe 1997 sono state da incorniciare, in più occasioni ha commesso errori davvero grossolani che sono costati al Catania punti pesanti. Bethers, sei anni più piccolo di lui, ha subito 7 gol in 10 partite di campionato facendo registrare 4 “clean sheet” (10 reti al passivo includendo la Coppa Italia). Adamonis, invece, di gol ne ha subiti 12 (17 tenendo conto della Coppa Italia).

L’estremo difensore lettone classe 2003, militante del Catania per la terza stagione, ha mostrato senza alcun dubbio molta più affidabilità e sicurezza a difesa dei pali, pur avendo commesso alcune ingenuità. Gli infortuni, però, rappresentano l’incognita principale di Bethers, in più di un’occasione costretto a rimanere fermo ai box e anche adesso indisponibile. La società rossazzurra è corsa subito ai ripari, tesserando l’ex Reggina Alessandro Farroni, vecchia conoscenza del mister, ma potrebbe giungere in Sicilia anche un altro portiere. Si parla con insistenza di Vincenzo Fiorillo (Salernitana), comunque non l’unico profilo tra le idee di mercato del Catania.

