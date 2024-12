MERCATO: Catania, per la difesa si fa il nome di Matino

E’ Emmanuele Matino il nome che emerge in queste ore per la difesa del Catania, secondo quanto riportano i colleghi de La Casa di C. Difensore centrale classe 1998, all’occorrenza in grado di giostrare sulla fascia destra, il suo cartellino appartiene al Bari. Recentemente ha recuperato da un infortunio muscolare. La scorsa stagione il calciatore napoletano ha totalizzato 17 presenze in cadetteria. In precedenza ha vestito le maglie di Potenza, Cavese, Nocerina, Latina U19 e Puteolana. Qualcosa si muove in casa rossazzurra quando si avvicina la riapertura ufficiale del calciomercato.

