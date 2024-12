SERIE C: evitate importanti ripercussioni sulla classifica, la Turris resta in vita

C’era attesa per capire se la Turris sarebbe riuscita a regolarizzare i pagamenti rispettando la scadenza federale del 16 dicembre. Nelle ultime ore si apprende dai colleghi di tuttoturris.com che è stato scongiurato il rischio radiazione: pagamento degli stipendi completato, tuttavia i corallini dovrebbero ricevere un ulteriore punto di penalizzazione, in aggiunta all’attuale -5.

Il problema nascerebbe dalla rateizzazione parziale dei contributi INPS, approvata solo per settembre e ottobre. Per luglio e agosto, invece, è stato necessario pagare l’intero importo, riducendo la liquidità disponibile. Di conseguenza, alcuni obblighi di settembre non sono stati saldati. Evitata la scomparsa del club, una buona notizia per i tifosi corallini ed i lavoratori alle dipendenze della Turris, ma anche per lo svolgimento del girone C di Serie C poichè la radiazione della società di Torre del Greco avrebbe avuto importanti ripercussioni sulla classifica.

