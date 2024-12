MERCATO: rumors su Rapisarda e Montalto. Vazquez, lungo stop

Negli ultimi giorni sono emersi alcuni rumors legati al mercato in uscita del Catania. Il terzino Francesco Rapisarda, in particolare, secondo quanto riportato da La Sicilia potrebbe finire nel mirino del Campobasso del neo D.S. Davide Mignemi, che in precedenza aveva provato a tesserarlo durante l’esperienza al Siracusa.

L’attaccante Adriano Montalto, invece, viene accostato alla Reggina. Nome che qualche organo d’informazione ha più volte associato ai calabresi, quello di Montalto, che fino a qualche anno fa ha militato proprio tra le fila amaranto. Tuttavia c’è il nodo ingaggio da risolvere. E’ stato, inoltre, avvicinato al Catania l’attaccante del Monopoli Federico Vazquez, pista da scartare poichè l’italo-argentino classe 1993 starà a lungo fermo ai box a seguito di un infortunio non di lieve entità.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***