SONDAGGIO CHIUSO: ecco quali rossazzurri cederebbero i tifosi a gennaio

Sta per riaprire i battenti il calciomercato. Il Catania ha preannunciato interventi per rendere più competitiva la squadra nella seconda parte del campionato, non rivoluzionando l’attuale organico a disposizione di mister Toscano. C’è curiosità per vedere quali saranno le mosse del club sia in entrata che in uscita. A proposito dei movimenti in uscita, nei giorni scorsi abbiamo chiesto ai tifosi rossazzurri un parere sui calciatori che compongono attualmente la prima squadra (escludendo i fuori lista), ritenuti non idonei per continuare a far parte del progetto Catania.

L’esito del sondaggio proposto da TuttoCalcioCatania.com evidenzia come la maggioranza dei votanti darebbe via i seguenti calciatori: in ordine di voti, il primo in assoluto è Adamonis. Poco più indietro Montalto, terzo gradino del podio per Celli. Segue Luperini. Questi quattro giocatori hanno ricevuto nettamente il maggior numero di preferenze. Più staccato D’Andrea con meno di 400 voti. Ancora più indietro troviamo Guglielmotti e Sturaro, entrambi con un numero superiore ai 200 voti. Adesso la palla passa alla società etnea, vedremo se più o meno le scelte ricadranno su questi e/o altri profili.

