QUAINI: “Siamo una squadra viva. Toscano mi aiuta a completarmi come giocatore. Vincere più partite possibili”

Intervenuto nel corso della trasmissione ‘Futura Gol’, sul canale 77, il calciatore del Catania Alessandro Quaini torna sul 4-0 inflitto al Sorrento guardando con fiducia al prosieguo del campionato:

“Era fondamentale vincere, importante è stato anche averlo fatto segnando quattro gol davanti ai nostri tifosi, visto che venivamo da una sconfitta in casa. In quale posizione preferisco esprimermi? Dove gioco nelle nelle ultime partite, ma come ho sempre detto nel caso ci fosse bisogno sono disponibile a fare più ruoli. Vedo un squadra viva, in alcune partite magari potevamo fare meglio, avendo lasciato più di qualche punto per strada ma penso che la squadra abbia sempre dimostrato di essere viva. A prescindere dal risultato della domenica, fa ben sperare per il prosieguo del campionato il fatto che siamo un gruppo molto unito, che si trova bene l’uno con l’altro. Quando c’è questa componente alla lunga i valori vengono fuori e sono sicuro che usciranno“.

“Gara dai due volti col Sorrento? Ci sta che nel primo tempo la partita fosse un pò più bloccata, nella ripresa normalmente si aprono più spazi perchè le distanze si allungano e diventa più facile trovare le nostre giocate. Anche col Potenza nel primo tempo siamo stati lì, abbiamo retto e difeso bene, dopo l’intervallo siamo partiti bene ma poi l’episodio dello 0-1 ci ha fatto perdere la partita”.

“Toscano è uno che ti fa rimanere sempre sul pezzo. E’ un allenatore bravo. Posso dire che mi sta aiutando molto perchè prima facevo il difensore in un modo, lui mi aiuta a migliorare quegli aspetti che mi servono per diventare un difensore forte. Adesso lavoro molto di più sul piano dei duelli e dell’aggressività, l’anno scorso magari preferivo giocare maggiormente il pallone. In questa stagione con il percorso del mister mi sto completando come giocatore. Spero di migliorare ancora di più nel girone di ritorno. E’ importante anche in funzione delle richieste del mister”.

“Benevento-Catania? Partita che si prepara da sola, andremo là sicuramente facendo il massimo per vincere. L’anno prossimo dobbiamo ripartire provando a vincere più incontri possibili per rimanere attaccati alla vetta della classifica. Stiamo lavorando per raggiungere la continuità soprattutto sul piano mentale, ci serve un filotto di vittorie. Butano? Mi ha stupito sinceramente perchè ha dato sicurezza al reparto anche solo attraverso il dialogo. Sono conteno per un ragazzo d’oro che si allena con noi da mesi”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***