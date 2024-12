QUI CATANIA: settimana prossima la ripresa degli allenamenti

Il Catania stacca la spina. Ma non più di tanto. Solo pochi giorni di pausa per le festività natalizie, in quanto il 5 gennaio non è così lontano. La squadra di mister Toscano riprenderà la preparazione in sede lunedì 30 dicembre, in vista del primo confronto del nuovo anno solare col Benevento, valido per la seconda giornata di ritorno del girone C di Serie C. Giusto un pò di tempo per ricaricare le pile, focalizzando l’obiettivo sulla ricerca di quella continuità tanto attesa, venuta a mancare nella prima metà di stagione.

Il Catania tornerà in campo concentrato sui prossimi impegni ma con la società operativa in sede di calciomercato per modificare la rosa nei settori che hanno presentato lacune, oltre che intervenendo in uscita per svuotare la casella degli esuberi. Al di là di quelle che saranno le operazioni di mercato da portare avanti a gennaio, testa, gambe e cuore rappresentano la priorità per affrontare al meglio le prossime gare. Passa soprattutto da qui il salto di qualità del Catania, con l’aggiunta di innesti funzionali alle esigenze tecnico-tattiche di Toscano.

