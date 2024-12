QUI CATANIA: società già al lavoro sul mercato mentre la squadra prepara l’ultima gara del 2024

Allenamenti ripresi prima del previsto in casa Catania. La sconfitta interna col Potenza non è stata digerita da tifosi e società. Ci si attendeva di dare continuità al successo di Taranto, conseguendo altri tre punti che avrebbero proiettato più in alto i rossazzurri in classifica. Invece la squadra di Toscano è rimasta nel limbo della metà classifica, mostrandosi mentalmente fragile. Ennesima occasione sprecata per fare il salto di qualità, ennesima dimostrazione che al Catania di oggi manca qualcosa per meritare un piazzamento migliore.

Il calciomercato di gennaio si avvicina ed è chiaro che bisognerà intervenire in maniera oculata, assicurando a Toscano nuove pedine efficienti e funzionali al suo credo calcistico, dopo un girone d’andata caratterizzato da innumerevoli defezioni e segnato dal blocco sul mercato estivo. La società è consapevole della necessità di liberare almeno qualche fuori lista e rimpiazzare chi, per vari motivi, è destinato a lasciare il club. 1-2 interventi per reparto potrebbero essere sufficienti. Il DS Faggiano riflette sul da farsi, ha già portato avanti una serie di contatti con dirigenti e procuratori, qualche situazione sembra ben avviata.

Nel frattempo la squadra prepara l’ultimo impegno dell’anno solare contro il Sorrento. Si giocherà al “Massimino” e sotto gli occhi del presidente Rosario Pelligra. L’insoddisfazione tra i tifosi è tanta, per riconquistare l’affetto della piazza servono certezze e risultati. La pressione sarà tutta sul Catania, chiamato a vincere per regalare quantomeno un piccolo sorriso alla sua gente. Poi, breve pausa per le festività natalizie e piena operatività del club sul mercato in vista del ritorno in campo a gennaio.

