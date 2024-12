Stando a quanto riporta il Quotidiano di Sicilia, il gruppo Pelligra sarebbe interessato ad appropriarsi di Torre del Grifo, pur non avendo ancora presentato offerte ufficiali. Attenzione, però, perchè la proprietà del Catania FC non sarebbe l’unico soggetto in corsa per accaparrarsi l’immobile: altre cordate avrebbero palesato interesse, visitando addirittura nelle scorse settimane la struttura e il suo stato dell’arte. Se ne saprà di più nel corso del susseguirsi delle aste. Aste che, finora, sono sempre andate deserte. Si sottolinea anche che la Curatela ha già da tempo iniziato a muoversi, con l’avvio della liquidazione in favore dei creditori di tutti i beni mobili presenti all’interno della struttura.

Un altro tema di riflessione riguarda l’acquisizione dello storico logo del Calcio Catania 1946. Si è venuti a conoscenza che la prima valutazione del logo fosse di ben 500 mila euro, cifra questa che il gruppo Pelligra ha ritenuto oltremodo esosa. Per tale ragione, la curatela fallimentare avrebbe richiesto al perito incaricato il ricalcolo della stima che ancora non sarebbe pervenuta, con l’ovvia conseguenza che nessuna offerta potrà essere avanzata stante il mancato deposito della sopracitata seconda perizia.

