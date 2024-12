RAPPA: si spegne l’ex centrocampista del Catania

Ci lascia, all’età di 70 anni, Giovan Battista Rappa. L’ex centrocampista si è spento a causa di un brutto male contro cui combatteva da tempo. Rappa aveva mosso i primi passi da professionista nel Siracusa. Poi il trasferimento alla Reggina ed al Catania. proseguendo la carriera, sempre tra i professionisti, a Cosenza, Brindisi, nella Paganese, nella Nissa, facendo ritorno al Siracusa nel 1984. Ricoprì il ruolo di allenatore e calciatore tra le fila del Partinicaudace, in Serie D, prima di appendere le scarpette al chiodo nel ’91. Successivamente acquisì l’abilitazione come direttore sportivo per poi aprirsi un’attività commerciale di articoli sportivi nel Palermitano, nella sua Borgetto.

Per lui, quasi 350 presenze in Serie C. Vestì il rossazzurro in una sola stagione, nel 1978-79, ma tanto bastò per fargli vivere una grandissima esperienza, totalizzando 28 presenze con 4 reti all’attivo in C1. In un’intervista risalente ad una decina di anni fa, a paganesemania.it, la ricordò così: “A Catania ho bellissimi ricordi; arrivai in città nel mese di ottobre, l’allenatore era Capelli ed il Presidente, il grande Angelo Massimino. Sfiorammo la promozione in serie B che mancammo alla penultima giornata, quando perdemmo a Pisa per due a uno. Sognavo la B anche di notte e quell’anno davvero ci sono andato vicino. La società etnea merita di stare nella massima serie per tifo e tradizione”.

