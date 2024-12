SERIE C – Fumagalli (ex Messina): “Una tra Avellino, Catania e Trapani salirà in B”

Ermanno Fumagalli, esperto ex portiere del Messina, ai microfoni di Anteprima24 indica le squadre a suo avviso favorite per la promozione in Serie B: “Il Benevento sta facendo un campionato chapeau, tanto di cappello. Mister Auteri è riuscito ad entrare nella testa dei giocatori e sono belli da vedere in campo, giocando un gran calcio, stanno facendo un grande campionato ed è giusto che ora siano al primo posto. Io dirò sempre fino alla morte che le favorite per il salto in B sono Avellino, Catania e Trapani. Avevo già indicato queste squadre in estate e lo confermo perchè hanno dietro società importanti, giocatori e allenatori vincenti. Una di queste tre salirà in B”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***