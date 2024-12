STATISTICHE: ‘pareggite’ Catania, continua la ricerca di vittorie in serie

La ‘pareggite’ è il pregio di chi riesce quasi sempre ad evitare la sconfitta (vedi squadre come Benevento e Cerignola), ma anche il difetto di chi non vince con continuità. I numeri non mentono, il Catania ha pareggiato fino a questo momento 8 gare di campionato. Solo la Casertana, nel girone C di Serie C, ha fatto registrare un numero di pareggi più elevato (11). E questa è una grave pecca nella misura in cui hai allestito una squadra, quella rossazzurra, che mira alle posizioni di vertice della classifica.

“La continuità nei risultati è importante. Per vincere il campionato ci vogliono delle vittorie concatenate che poi sbaragliano la concorrenza”. E’ il messaggio espresso nel post gara di Catania-Cavese dal tecnico dei metelliani Vincenzo Maiuri. Pensiero condivisibile e che, al momento, non trova terreno fertile in casa rossazzurra poichè la squadra di mister Toscano fatica proprio ad inanellare vittorie in serie. Basti pensare che soltanto in due occasioni il Catania ha sommato qualche successo di fila.

Una volta nella prima settimana di settembre, battendo Benevento (in casa) e Juventus Next Gen (a Biella); successivamente nel periodo compreso tra il 29 settembre ed il 12 ottobre piegando rispettivamente la resistenza di Monopoli (al “Massimino”), Casertana (in Campania) e Team Altamura (tra le mura amiche). I tanti, troppi pareggi inviano al campionato segnali di limiti caratteriali. Al netto delle defezioni che hanno inciso in larga misura sul rendimento complessivo.

