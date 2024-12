QUI CATANIA: salto di qualità, questo sconosciuto. Quanti punti gettati alle ortiche…

Ci risiamo. Arrivati al momento clou, accade sempre qualcosa per cui il salto di qualità non si concretizza. Scorrono giorni di lavoro ad alta intensità durante la settimana, ma tutte le volte che il Catania ha la ghiotta opportunità di sfruttare il passo falso delle concorrenti, ecco che la squadra di Toscano non ne approfitta. E’ successo anche sabato scorso.

Archiviata la brutta figura in Coppa Italia Serie C – perchè di brutta figura si tratta, a prescindere che la competizione non fosse un obiettivo del Catania -, i rossazzurri avevano, serviti su un piatto d’argento, tre punti da raccogliere, compiendo un bel balzo in classifica nella corsa ai piani alti. Invece una disattenzione difensiva – accade spesso da un pò di tempo a questa parte – complica tutto. Gli errori sotto porta fanno il resto. Puntualmente il Catania esce rammaricato dal rettangolo verde per quello che poteva essere e non è stato.

Il rischio è che questa stagione venga ricordata come quella dei mille rimpianti. Prima la sconfitta di Giugliano nel contesto di un match abbordabilissimo, poi il clamoroso tonfo casalingo contro un modesto Latina, il pari beffardo di Torre del Greco dopo il vantaggio di Inglese, lo 0-0 interno col Messina caratterizzato da una decina di palle-gol nitide non sfruttate, il ko evitabile di Crotone svegliandosi il Catania solo nella ripresa, il 2-2 subìto ad Avellino nel finale. Almeno 7-8 punti gettati alle ortiche. Mettiamoci anche il -1 di penalizzazione, motivo ulteriore di insoddisfazione.

Punti che, oggi, avrebbero ridisegnato completamente la classifica con i rossazzurri a pochi passi dalla vetta. Ma bisogna ancorarsi alla realtà. Se la squadra di Toscano non ha saputo incamerare un bottino di punti più consistente – al di là di infortuni, episodi arbitrali sfavorevoli e sfortuna – deve solo rimproverare se stessa. Dopo 17 giornate il campo ha parlato così, sta al gruppo dimostrare con i fatti di potere ambire realmente al salto di qualità. I prossimi tre incontri con Taranto, Potenza e Sorrento confermeranno il trend, oppure il Catania saprà tirare la testa fuori dal guscio?

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***