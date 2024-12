TARANTO-CATANIA (Video): ecco gli highlights della sfida

Catania in campo contro il Taranto allo stadio “Erasmo Iacovone” per la 18a Giornata del girone C di Serie C. I rossazzurri, dopo il deludente pareggio casalingo riportato contro la Cavese, in terra pugliese si sono imposti con il risultato di 5-1.

Catania che, nel corso del primo tempo, segna due gol in rapida successione con Ierardi, di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, e Stoppa. Poi, poco prima dell’intervallo, Inglese cala il tris. Al 67′ Guarracino permette ai padroni di casa di accorciare le distanze, su calcio di punizione. Infine, tra il 78′ e l’86’, i rossazzurri perforano nuovamente la difesa tarantina andando a segno con Montalto e Forti. La Lega Pro ha diffuso il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube:

VIDEO: Taranto 1-5 Catania, gli highlights

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

