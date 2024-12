LA SICILIA: “Catania, una cinquina che fa sorridere”

“Facile, fin troppo. Ma ci sono state gare, vedi quella col Messina ma anche con Cavese e Latina, che il Catania avrebbe potuto e dovuto vincere senza faticare più del lecito. Invece i rossazzurri si sono inceppati. A Taranto no. Al di là dei gol messi a segno, la squadra di Toscano ha reagito sul piano mentale a difficoltà, critiche, infortuni anche dell’ultimo istante come quello di Castellini”, riporta La Sicilia.

“Quel che fa piacere è aggiungere in extremis i nomi di Montalto e soprattutto Forti tra i marcatori di una partita che ha avuto davvero una trama povera di emozioni ma ricca di gol che fanno finalmente sorridere la formazione rossazzurra”. Toscano ha schierato dal 1′ Sturaro e De Rose a centrocampo. E proprio “dalla mediana sono arrivati tanti suggerimenti, così come i due centrocampisti esterni hanno fatto diga per evitare ripartenze da parte dei pugliesi”, si legge.

“Quel che è piaciuto maggiormente è stato Stoppa e non solo perchè ha siglato il quarto gol nelle ultime cinque gare, ma per il modo di interpretare il match. Aggressività sulla trequarti, accelerazione, l’assist in occasione del vantaggio di Ierardi e tanto altro ancora”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

