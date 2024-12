TOSCANO: “Arriviamo alla sosta spingendo sull’acceleratore, per poi ripartire ancora più forti”

Ai microfoni di Trinacria Web TV, l’allenatore del Catania Domenico Toscano rilascia alcune dichiarazioni. Eccole di seguito riportate: “Siamo concentrati sulle prossime gare. Prima di Taranto ho detto che avessimo tre partite importanti da affrontare, tre partite che possono cambiare la prospettiva del campionato. Pelligra? Ci fa piacere che in vista della successiva gara col Sorrento verrà a trovarci perchè, ogni volta che questo accade, il presidente ci fa sentire la propria vicinanza. Adesso concentriamoci su una gara molto impegnativa, quella col Potenza, come lo è stata a Taranto perchè in questo campionato non esistono gare facili. Dobbiamo arrivare alla sosta spingendo sull’acceleratore, poi ci fermeremo un attimo, faremo le giuste valutazioni e ripartiremo ancora più forti”.

